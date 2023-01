Cametá x Remo: assista ao amistoso direto do Parque do Bacurau

Remo e Cametá entram em campo neste domingo (29), no Estádio Parque do Bacurau, em Cametá, para mais um amistoso de pré-temporada. A partida foi agendada na última semana, após a confirmação da paralisação do Campeonato Paraense por meio de liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogo de hoje inicia às 10h e será transmitido pelo canal do Remo no Youtube.

Assista Remo x Cametá:

