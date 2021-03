VEJA: Bonamigo fica satisfeito com vitória do Remo na estreia, mas alerta: 'Melhorar nosso nível'

Após a vitória de 4 a 1 em cima do Gavião Kyikatejê, o técnico Paulo Bonamigo disse que estava feliz com a estreia do Remo no Campeonato Paraense. No entanto, sabe que ainda há muito para melhorar.

“Por ser estreia de campeonato, pelo grupo ser heterogêneo e pelo aspecto técnico, fiquei satisfeito com o primeiro tempo. As construções das jogadas foram bem rápidas e conseguimos ter volume e situações que deram vantagens boas. No segundo tempo não tivemos a mesma intensidade, mas é normal. Poupamos Uchôa na segunda parte, o Wellington Silva e procuramos aproveitar alguns jovens. E por ser uma estreia ficamos felizes com a vitória, mas sabemos que temos a crescer”, afirmou.

O jogo marcou ainda a estreia do atacante Renan Gorne, que marcou dois gols, e do volante Anderson Uchôa, ambos ex-Paysandu, além de outros jogadores. O técnico falou sobre a apresentação desses atletas na primeira partida pelo Remo.

“Gostei muito do Renan. A gente viu empenho grande dele e dos demais. O Uchôa a gente já conhecia. No intervalo, o Uchôa estava sentindo confortável, mas estafado. Mas se adaptaram rápido, a circulação de boa, a saída de trás para ter um transição ofensiva boa. Na segunda parte, eu coloquei os meninos para jogar pela situação do jogo e porque temos um grupo heterogêneo na questão física e vai levar 20 dias para ter o mesmo nível e aí tem que colocar os meninos para ganhar casca e maturidade para suportar a situação. Nos que transformamos o jogo fácil porque equipe entrou forte e determinada com foco, respeitando o adversário que cresceu no segundo tempo”, comentou.

O próximo compromisso do Remo será contra o Bragantino, às 15 horas e sexta-feira, no Diogão. Paulo Bonamigo sabe da dificuldade do adversário da segunda rodada.

“Agora é trabalhar e pensar no segundo jogo, contra o Bragantino, em Bragança, que será diferente e temos que melhorar nosso nível para conseguir vencer”, afirmou.

