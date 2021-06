Bonamigo explica porque Felipe Gedoz não vem sendo titular no Remo: 'Rodar o time'

Pelo segundo jogo consecutivo, o meia Felipe Gedoz não começou como titular no Remo. Contra o Guarani, na última terça-feira, o meio-campista entrou apenas no segundo tempo. Poderia ter sido o terceiro jogo, mas o Leão não enfrentou o Avaí no final de semana passado. O técnico Paulo Bonamigo foi questionado, após o empate sem gols com o Bugre, porque optou por começar com Rafinha ao invés de Gedoz nos últimos jogos.

“De uma forma geral tem alguns atletas que precisam descansar um pouco e só depois retornar. Até para buscar aquela energia de jogo que normalmente apresentam. É o caso do Gorne também (atacante). A gente tem revezado muito os dois atacantes. Os volantes também. Quando eu troco no jogo é pelo acúmulo de jogos. Estamos procurando rodar o time porque há necessidade de não correr riscos. Nós já perdemos cinco jogadores com pequenas lesões que atrapalham, sem dúvida, o andamento da equipe”, explicou o treinador azulino.

Gedoz foi contrato pelo Remo em novembro do ano passado. Ele foi fundamental para o acesso do Leão à Série B. O primeiro contrato teve duração até fevereiro deste ano. Depois, o jogador voltou para o Nacional (URU). O time azulino fez uma campanha de pix e pediu ajuda da torcida para ter o jogador de volta. Em março, o clube conseguiu a contratação de Gedoz.

Nesta temporada, ele atuou em 18 jogos e marcou cinco gols. É esperar para saber se contra o Náutico, no sábado (26), às 21 horas, no Aflitos, Felipe Gedoz voltará a ser titular no Remo. A partida válida pela sétima rodada da Série B terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.