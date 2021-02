Bonamigo destaca tristeza do Remo pela perda da Copa Verde e afirma: 'Não tivemos a sorte de campeão'

Como era esperado após perder um título, o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, destacou que todos no clube estão tristes. No entanto, a Copa Verde serviu para dar mais experiência há alguns jogadores.

“Acho que o título foi decidido em duas partes. Onde conseguimos a vitória hoje e perdemos no Mané Garrincha. Estamos tristes e pedimos desculpas ao torcedor. Nós queríamos muito essa conquista. Mas o grupo se superou. Para chegar ao final da Copa com 15 a 17 jogadores e utilizamos para dar oportunidade aos meninos. O Pingo, Lailson, Tiago Miranda. Para dar casca e experiência”, comentou.

Para o técnico do Remo, o Brasiliense mereceu ser campeão por tudo que fez durante a Copa Verde, vencendo três grandes times.

“Chegamos a uma final e disputamos com o Brasiliense, que mereceu a conquista. Porque enfrentou três grandes equipes. Conseguiu vencer o Atlético Goianiense, time de primeira divisão, Vila Nova, que venceu a Série C, e queríamos a conquista pela fatalidade na decisão da Série C, onde perdemos 11 jogadores efetivos e toda comissão técnica. Estamos tristes porque o grupo estava focado e determinado a vencer. A decisão foi para penalidades e não tivemos a sorte de campeão”, avaliou.

A partir de agora, o foco do Remo é na temporada 2021. O primeiro compromisso será no Campeonato Paraense, que, para o Leão, começa na segunda-feira (1º). O jogo será contra o Gavião Kyikatejê, às 19 horas, no Baenão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com. Para a partida, o técnico Paulo Bonamigo vai poder utilizar os novos contratados.

“O elenco está sendo remontado. Fizemos uma competição na Série C e hoje é final de temporada para nós. Estamos remontando elenco para o estadual. Sem tempo de preparação adequada. Vamos ter que nos ajustar dentro da própria competição. Disputamos uma copa e fomos longe e não tivemos tempo de nos preparar para o estadual. Agora vamos ter tempo de juntar os dois grupos e harmonizar o mais rápido possível”, afirmou.