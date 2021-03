Bonamigo avalia desempenho do Remo, acha justo o resultado e elogia meia: 'Crescendo'

A vitória de virada do Remo, por 3 a 2, diante do Bragantino fora de casa, consolidou a liderança do grupo B com seis pontos em dois jogos. O técnico remista Paulo Bonamigo avaliou o desempenho da equipe, elogiou o meia Dioguinho, citou a defesa e fala em reconstrução da equipe durante a competição.

O comandante comentou sobre a defesa, lembrou do desempenho da Série C e acredita em uma evolução gradativa da equipe, que passa por reformulação.

“A equipe de uma forma geral precisa evoluir, está em reconstrução, principalmente do meio para frente, onde muitos jogadores saíram e é normal que alguns momentos o time tenha desencontros em termo de posicionamento e atitude ofensiva. Lembro que essa foi a melhor defesa da Série C, a menos vazada, tomamos dois gols em uma desatenção no início do jogo e outra no final, quando a partida já estava definida e é continuar trabalhando, dando padrão, ajustar cada vez mais, pois o trabalho está em reconstrução”, disse.

Time de Bonamigo obtém segunda vitória seguida no Estadual 2021 (Samara Miranda/Ascom Remo)

SETOR DE MEIO

Bonamigo revelou que tem trabalhado de uma forma diferente com o volante Uchôa, além de citar a estreia do meia Renan Oliveira, que teve pouco tempo de trabalho e gostou do desempenho da equipe com a adversidade no placar.

“Temos jogadores que buscam a sua melhor condição, o Uchôa tem treinado e temos procurado fazer um tipo de trabalho onde ele possa ter uma durabilidade na partida. O Lucas voltou após 10 dias, Renan teve a sua estreia, não tivemos condições de treiná-lo com essa equipe, já que estava fazendo trabalho físico. Gostei, pois teve entrega, tomamos um gol, a equipe podia se desesperar, mas mantivemos a postura, reagimos no jogo, revertemos. Foi um resultado justo, em uma partida difícil, com gramado pesado. Temos que evoluir e no jogo seguinte tem que ser melhor do que foi hoje”, frisou.

CHANCE

Satisfeito com o resultado e com o que vem sendo mostrado pelos atletas, Bonamigo citou dois atletas que foram destaques nas duas primeiras rodadas do Parazão.

“Dioguinho e Renan são jogadores que estão aproveitando as oportunidades, quem se escala são eles, o treinador só joga a camisa para cima e estão mostrando o seu valor. Nesse momento de reconstrução ofensiva. Foi um jogo difícil pela forma como o adversário propôs, fez o gol cedo, mas conseguimos a eficiência para conquistar o resultado positivo. É importante vencer, pois vitória atrai vitória, dá confiança e vamos reconstruir essa equipe mais rápido”, comentou.

DIOGUINHO

Bonamigo foi só elogios ao meia Dioguinho. O jogador voltou a marcar, foi participativo e conseguiu exercer a função em outro lado do gramado.

“Dioguinho e Wallace não estavam rendendo e foi o momento que colocamos o Dioguinho mais para a esquerda, ao lado do Marlon. Ele teve uma percepção boa, pois cresceu, fez um gol muito bonito em uma tabela atacando o espaço que é o ponto forte. É bom ele dar essa alternativa de jogar dos lados, ele está crescendo individualmente e é importante ter essa individualidade para o coletivo ficar cada vez mais forte”, finalizou.

TEMPO DE PREPARAÇÃO

Todo tempo é precioso nesse momento e o comandante remista sabe que a próxima semana será de muito trabalho e ajustes, já que o Leão terá um tempo maior até o jogo contra o Itupiranga, no domingo (14), no Baenão.

“Teremos uma semana com um tempo maior de treinamento, já que os atletas praticamente só estão jogando. Saímos da Copa Verde, entramos direto no Paraense então alguns ajustes precisam ser feitos, mas não tem tempo. Nesse momento o mais importante é a mentalidade do grupo, de querer vencer, ser um time que gosta de marcar gol e temos que procurar o equilíbrio na defesa, que foi a melhor da Série C, no momento está jogando bem, mas tomando gols que não estamos acostumados”, finalizou.