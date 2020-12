Bonamigo acredita no Remo com Eduardo Ramos e Gedoz e diz: 'Precisamos usar o melhor que temos'

Já classificado para o quadrangular final da Série C, o Remo tenta encontrar uma solução no meio de campo. Com a chegada de Felipe Gedoz, o Leão vem atuando com várias formações, como Eduardo e Carlos Alberto, Gedoz e Carlos Alberto, além de Gedoz e Eduardo Ramos. O treinador Paulo Bonamigo respondeu ao OLiberal se o time pode jogar com as duas maiores estrelas da equipe no meio.

O técnico azulino garante que a equipe pode ter no setor de meio campo a dupla Gedoz e Eduardo Ramos. Para o comandante o Remo possui peças importantes e que são fundamentais nesse momento decisivo da competição.

ASSISTA

“Claro que Eduardo e Gedoz podem jogar juntos. O Eduardo em boa fase da competição jogou como um ‘falso 9’ e teve uma performance boa, foi inclusive um dos artilheiro nos primeiros jogos da competição e evidente que vai depender do momento de cada um. O Gedoz está se adaptando, buscando o entrosamento, um ritmo melhor dentro da competição, cada jogo está melhorando. Chega um momento da competição que precisamos usar o melhor que temos, além do melhor de cada atletas nessas partidas decisivas que temos pela frente”, falou.

Na única vem em que o Remo iniciou a partida com Felipe Gedoz e Eduardo Ramos, o Leão não passou de um empate sem gols contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em Campina Grande-PB.

EDUARDO RAMOS

O meia foi vetado da partida contra o Manaus-AM pelo departamento médico com dores na coxa direita. Ele iniciou a transição nesta semana e pode ser opção do técnico Bonamigo para o clássico contra o Paysandu no próximo sábado (5), às 17h, no Mangueirão, pela última rodada da primeira fase da Série C. A partida terá transmissão lance a lance com vídeos, fotos pré e pós-jogo a partir das 16h30 no OLiberal.com.