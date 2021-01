Base: Remo vence Paysandu e se sagra campeão da Copa União

O Clube do Remo se sagrou campeão da Copa União de futebol de base sub-16 vencendo o Paysandu pelo placar de 2 a 0. Os gols do Leão foram marcados por Solano e Felipe, um em cada tempo.

A decisão da copa aconteceu nesta terça-feira (26) no CT Ninho dos Cobras, do Estrela, em Ananindeua. Olivaldo Moraes Júnior, árbitro da FPF e do quadro da CBF, dirigiu a partida com assistências de Max Formigosa e Emmanuel Ribeiro.

A Copa União, promovida pelo Estrela, conta com a organização de Nivaldo dos Santos Júnior e Ari Machado, e reúne os principais clubes paraenses em diversas categorias. O Remo foi campeão no sub-12 e também no sub-18, títulos conquistados há 15 dias. O Paysandu ganhou o Sub-14.

A campanha azulina no sub-16 foi invicta. O Leão, além do título de campeão, teve o melhor técnico, Eivaldo Júnior; melhor goleiro, Dida; artilheiro, Solano. Os jogadores campeões: Dida, Japonês, Renan, Solano, Matheus Henrique, Edson, Pedro Victor, Paiva, Mosqueiro, Bruno, João, Gabrielzinho, Kadu, Pedro Cardunho, Luiz, Malco, Stevan, Juca, Felipe, Gabriel Santos, Fred e Gabriel.