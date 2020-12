Autor de gols de virada do Remo, atacante descarta ter sido a melhor partida: ‘Muito a evoluir’

O atacante Salatiel chegou ao Remo emprestado pelo Náutico, já fez nove partidas com a camisa do Leão e marcou quatro gols, sendo dois na virada sobre o Ypiranga-RS no último domingo (27), por 2 a 1. Mesmo assim, Salatiel avalia que não foi sua melhor partida. “Foi um jogo bom, mas tenho muito a evoluir ainda”.

A partida contra o Ypiranga-RS foi o segundo jogo que a equipe azulina saiu atrás do placar mas conseguiu virar, considerando o quadrangular final da Série C. A primeira foi o clássico Re-Pa, em que venceu por 3 a 1. Segundo o atacante, essas recuperações se dão por conta da tranquilidade que a equipe vem tendo dentro de campo.

“É só a gente manter o controle, mesmo sabendo que a gente tomou o gol temos que continuar buscando o resultado. Essa tranquilidade que estamos tendo que é o nosso diferencial. Isso dá uma moral para o grupo, a equipe deu uma crescida e isso foi importante para reverter o placar”, comenta Salatiel.

Na partida deste domingo, contra o Ypiranga-RS, o Remo pode dar um passo importante na busca pela classificação para Série B. Porém, será um jogo difícil, mesmo com o Ypiranga-RS ainda não tendo pontuado no quadrangular estando desesperado pela vitória.

“Domingo será um jogo muito importante, sabemos que será um jogo bem difícil como foi o último, estamos indo buscar o resultado positivo. Eles não possuem nenhum ponto, não significa que vão facilitar ou coisa do tipo. Minha opinião esse foi o jogo mais difícil e lá também será mais difícil”, finalizou o atacante.

Ypiranga-RS e Remo se enfrentam neste domingo (3), às 20h, em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.