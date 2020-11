Atacante pode desfalcar o Remo contra o Botafogo pela Série C

O Remo pode ter um desfalque para o jogo contra o Botafogo-PB, na próxima segunda-feira (23), no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). A equipe azulina dificilmente contará com o atacante Tcharlles, que ainda será reavaliado nesta sexta-feira (20), dia da viagem da delegação remista.

A informação foi repassada pelo médico do clube, Jean Klay. Tcharlles teve uma entorse no tornozelo direito, no jogo contra o Treze-PB, em Belém. Como ele levou o terceiro cartão amarelo, cumpriu suspensão diante do Santa Cruz-PE, mas ainda não está totalmente recuperado da lesão. Em conversa com a equipe de OLiberal, o médico do Remo afirmou que as chances dele seguir com a delegação são mínimas. “A decisão sai amanhã, mas provavelmente não viaja”, disse.

Para o lugar de Tcharlles o treinador Paulo Bonamigo poderá utilizar o atacante Wallace, que já iniciou o trabalho de transição. Caso Wallace não vá para a partida, outra opção seria Eron.

Tcharlles é uma das peças mais utilizadas pelo técnico Paulo Bonamigo na competição. O jogador atuou em 15 partidas na temporada com a camisa do Remo, 12 delas no Brasileirão. Ao todo o atacante marcou três vezes defendendo o Leão. Belo x Leão Azul se enfrentam na segunda (23), às 20h, em João pessoa (PB. A partida é válida pela 16ª rodada da Série C e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.