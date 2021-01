Atacante ex- Remo revela proposta do Leão para a Série B: 'Falei que ia pensar'

Convidado do programa Último Lance desta segunda-feira (25), o ex-atacante do Remo Reis, revelado pelo próprio clube, contou que tem proposta do Leão para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Questionado sobre a possibilidade de retornar ao Baenão, o atleta confirmou o contato.

"Sim, tive proposta do Remo. Falei que no momento ia pensar, não acertamos data. Temos mais um jogo, por mais que a gente não caia, temos que honrar nosso trabalho. Nosso nome está em jogo. Mas recebi uma proposta do Remo, não fechei nada, não sei o que vai acontecer. Com certeza o Remo tem um lugar especial no coração, é o time que me revelou e abriu as portas", afirmou.

Desde que chegou ao Confiança-SE, Reis marcou 16 gols em 54 jogos e caiu nas graças da torcida. Aliás, o jogador contou que há uma "disputa" em suas redes sociais entre torcedores de seu atual clube e do Remo, que querem o jogador.

"Desde que eles tiveram [essa chance] de subir, rolou essa possibilidade do meu retorno. Muitos torcedores nas minhas redes sociais me marcaram, falaram que vou voltar e até a torcida aqui [do Confiança] estava um pouco chateada. Falaram 'Reis não vai sair daqui', 'é o nosso artilheiro'", brincou.

ASSISTA AO PROGRAMA ÚLTIMO LANCE E AO MOMENTO QUE REIS FALA SOBRE A PROPOSTA