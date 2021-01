Atacante do Vila Nova vai jogar Ucrânia e não vai atuar contra o Remo na final da Série C

O atacante Talles não vai estar em campo na partida de volta da final da Série C entre Vila Nova e Remo. Nesta quarta-feira, o Vila Nova confirmou a saída do jogador. Ele foi autor de dois gols da vitória por 5 a 1 em cima do Remo na primeira partida da final da Série C, realizado em Goiânia, no sábado passado. Talles vai jogar no Olimpik Donetsk, da Ucrânia.

O jogador tinha contrato até o final deste ano. Talles vai assinar contrato de três anos com o clube europeu e o Vila Nova ficará com um percentual dos direitos econômicos do jogador.

O atacante foi contratado no início de 2020 pelo Vila Nova, sendo titular absoluto no Tigre. Foram 33 partidas e quatro gols na temporada. Na Série C, foi titular nos 24 jogos e marcou três gols.

Ele deixa o Vila Nova na véspera da decisão da Série C contra o Remo. O Tigre pode perder por até três gols de diferença que conquista o tricampeonato. Já o Leão precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O jogo será no sábado, às 17 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.