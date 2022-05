Atacante do Remo, Netto acredita que frio do sul não deve ser problema diante do Ypiranga-RS

O Remo se prepara para enfrentar o Ypiranga-RS na segunda-feira (23), no Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação da Copa do Brasil, o Leão ficou com uma semana livre para treinamentos e descanso dos jogadores. Segundo o atacante Netto, esse período sem jogos foi muito importante para a equipe consertar os erros para ir bem para a próxima partida.

“Foi uma semana muito importante para trabalhar e melhorar várias questões de treinamento e acertar os erros dos jogos. Agora, estamos bem focados no próximo adversário para que a gente possa fazer uma excelente partida e voltar com a vitória para casa”, disse o jogador.

Além do adversário dentro de campo, o Remo pode ter que enfrentar outro desafio: o frio. Com as temperaturas baixas para o sudeste e sul do Brasil, os jogadores azulinos, que estão acostumados com o calor da região norte, podem ter dificuldades para se adaptar. No entanto, Netto disse que o clima não deve ser um problema.

“A gente sabe que lá está frio, só que vamos ter alguns dias para treinar lá. Então, é se adaptar o mais rápido possível para a gente não trazer esse adversário para o nosso lado, para podermos fazer uma excelente partida e voltar com os três pontos”, declarou o atacante.

Apesar de ser da ponta, Netto também afirmou que tem certa facilidade para atuar na lateral-direita, como jogou na última partida. Inclusive, o jogador contou que vem treinando nas duas posições e que está pronto para servir nas duas posições.

“Eu venho treinando nas duas funções por ter jogado no último jogo como lateral, mas também treino na minha função de origem, que é na ponta. Eu deixo para o professor [Paulo Bonamigo] decidir [em qual posição vai jogar], porque ele sabe o que é melhor para a equipe e onde ele definir eu vou estar pronto para ajudar”, garantiu Netto.

Agenda

Remo e Ypiranga jogam na próxima segunda-feira (23), às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.