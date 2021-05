Atacante do Remo afirma sobre problemas físicos: 'Estou 100% recuperado'

Falta pouco mais de uma semana para a estreia do Remo na Série B do Brasileiro. No dia 29 de maio, às 16h, no Rei Pelé, o Leão visita o CRB-AL, na primeira rodada da competição. Após perder algumas partidas por lesão, o atacante Lucas Tocantins garante estar apto para a Segundona e sem dores:

"Estou 100% recuperado. Não foi nada grave, graças a Deus. O pessoal da fisioterapia me tratou muito bem, me recuperei super rápido. Agora estou 100% para ajudar o Remo nesta caminhada rumo ao acesso", afirmou.

Apesar do jogo que marca a volta do Remo à Série B ser longe de Belém, com o fator viagem, como consequência, o atacante Lucas Tocantins garante que isso não é uma desvantagem, no atual cenário.

"Independente de estrear fora ou dentro de casa, temos que fazer nosso papel. Temos que fazer o que estamos treinando e fazer um grande jogo. O fator casa às vezes pesa. Mas como não tem torcida, fica um campo neutro. Fica mais fácil para jogar fora de casa. Prefiro que a gente nos doe dentro de campo", opinou Tocantins.

A estreia do Remo na Segundona, assim como todas as partidas do Leão no torneio tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira a coletiva completa de Lucas Tocantins:

Copa do Brasil e Série B:

"É claro que são jogos difíceis, contra clubes que estão sempre na disputa de [Série] B e o Atlético-MG, que está na Série A. Vai ser uma sequência difícil. Essa preparação e tempo que temos para trabalhar está sendo importante, pois depois não vamos ter mais tempo".

Treinos:

"A gente vem trabalhando a parte física, a parte tática. Ajustando o que precisamos melhorar para o decorrer da Série B e da Copa do Brasil. Estes dias estão sendo de preparação, são treinos bem intensos".