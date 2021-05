Atacante é apresentado pelo Remo, fala sobre a Série B e diz: ‘Estou recuperando a forma’

O atacante Rafinha foi apresentado nesta segunda-feira (24) pelo Clube do Remo. O jogador de estava no Mirassol-SP disputando o Campeonato Paulista. No entanto, precisou deixar o clube antes do previsto por causa de um problema familiar e também de saúde, o que fez ficar 25 dias sem jogar. Ao chegar no Remo, ele contou o problema e garantiu que logo estará melhor fisicamente.

“Ainda não estou 100%. Peguei covid-19. Fiquei parado e fui para casa no meio do Campeonato Paulista porque meu pai estava intubado. Ele pegou covid-19. Quando soube fui para casa e fiquei 25 dias parados. Mas com os treinamentos estou recuperando a forma. O corpo voltando ao normal e consigo fazer as coisas naturalmente”, garantiu.

Rafinha veio para o Remo com a bagagem de quem já disputou a Série B. Em 2018, fez parte do elenco que subiu para a Série A. Ele também jogou no Botafogo-SP. O atacante fez uma avaliação de como será a competição nacional no Remo.

“Sei da importância da camisa do Remo e torcida fanática. Vim para ajudar meus companheiros. Série B é muito difícil. Mas a gente sabe da nossa qualidade. Tem bons jogadores e somos um grupo competitivo. Agora temos que ser fortes em casa. Usar o calor a favor, que muita gente reclama quando vem jogar aqui. Tem que aproveitar e ganhar o máximo de jogos possíveis em casa. Série B é assim. E somar fora de casa também será importante”, comentou.

O Remo estreia na Série B no próximo sábado (29). A partida será contra o CRB-AL, às 16 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.