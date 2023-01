Assista ao vivo Remo x Caeté, amistoso preparatório para o Parazão de 2023

Remo e Caeté se enfrentam neste sábado (14) em amistoso preparatório para o Campeonato Paraense de 2023. A partida ocorre no estádio Baenão, em Belém, com a presença da torcida azulina. O duelo de hoje será transmitido no Youtube. Acompanhe:

Ficha técnica

Remo x Caeté

Amistoso preparatório para o Parazão de 2023

Data: 14 de janeiro de 2023 – sábado

Local: Estádio Baenão, em Belém

Horário: 17h

Árbitro: Elerson Fernandes da Silva

Árbitro Assistente 1: Thainá Lopes da Silva

Árbitro Assistente 2: Jheyciene Sinaira dos Santos

Quarto árbitro: Jeremias Pinheiro de Pinheiro

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Raí; Paulinho Curuá, Richard Franco e Pablo Roberto; Diego Tavares, Pedro Sena e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Caeté: Johnes; Dieguinho, Romário, Matheus Martins e Werley Capanema; Fernando Portel, Keoma, Anthony e Genílson; Paulinho e Leandro Cearense. Técnico: Emerson Alm