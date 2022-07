Remo divulga imagens da entrada do jogadores no Baenão antes do clássico Re-Pa

Os jogadores do Remo também já estão no estádio Baenão para o clássico Re-Pa da Série C. A chegada remista ocorreu pouco depois da abertura dos portões, por volta das 14h30 da tarde e teve imagens divulgadas pela assessoria de imprensa do clube no Instagram. Veja:

A partida entre Remo e Paysandu, além da cobertura completa dos momentos pré e pós-jogo, tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.