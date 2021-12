Artilheiro no Re-Pa, atacante sobre ficar no Remo em 2022: 'Não penso nisso no momento'

Em meio à semifinal da Copa Verde contra o Paysandu, o Remo vive as dúvidas sobre a reformulação após a queda na Série B. Autor de ambos os gols do empate do Leão em 2 a 2 com o Papão, na Curuzu, Neto Pessoa deixou no ar se renova ou sai do time azulino, ao término do contrato, neste mês de dezembro:

"Não penso nisso no momento. Pensamento tem que estar aqui, tenho contrato com o Remo até o dia 15 de dezembro, vou honrar. Seria muito fácil desistir após a queda. Mas procuro sempre honrar com a minha palavra, com aquilo que eu faço. Então, até o dia 15 sou jogador do Remo e vou procurar dar o meu máximo para trazer um título que o clube não tem", comentou Neto.

O Clássico Re-Pa, válido pela volta da semifinal da Copa Verde, ocorre no sábado (4), às 17h, no Baenão. Acompanhe o lance a lance da partida em OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.