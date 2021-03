Remo: artilheiro do Parazão, Renan Gorne revela ambição: 'Marcar em todas as partidas'

O último jogo da primeira rodada do Parazão terminou com uma goleada do Remo sobre a equipe do Gavião, 4 a 1. Dois desses gols foram marcados pelo estreante Renan Gorne - tido como um dos reforços do Leão, na acepção da palavra.

“Entro no campeonato para ajudar o Remo a conquistar às vitórias. Procuro estar marcando em quase todas as partidas, trabalhando junto com os meus companheiros de equipe”, afirmou.

Renan, que é conhecido da torcida, por ter tido uma passagem pelo rival Paysandu, sem sucesso, já observa o próximo adversário do Remo, o Bragantino. A partida que ocorrerá no estádio do Diogão, às 15h, na próxima sexta-feira (5). Para Gorne, o gramado poderá ser um problema.

“É um jogo complicado, sabemos das dificuldades que é enfrentar o Bragantino que é uma equipe qualificada, das condições do gramado que não é das melhores, temos jogadores que já disputaram outras vezes o Parazão, que sabem das dificuldades que é enfrentar o Bragantino em casa”, finalizou.

A partida entre Bragantino e Remo terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.