Arthur lamenta chances perdidas contra o Botafogo e foca em jogo diante do Vitória

A derrota para o Botafogo por 1 a 0 no último sábado (4) pela Série B ainda não saiu da cabeça do elenco azulino. Pelo menos é o que refletiu a entrevista do volante Arthur. Mesmo elogiado no último jogo, o atleta diz que ainda precisa dar um passo a mais para evitar erros no setor do meio de campo.

"É difícil falar sobre ter êxito ou não. A gente criou bastatne e tivemos oportunidades. Isso, por um lado, nos tranquliza, porque sabemos que o time cria muito. Mas temos que trabalhar essas finalizações. Tenho que demostrar, a cada dia, que mereço continuar na equipe titular", disse o jogador.

Arthur "arpoveitou" a lesão do meia Erick Flores para ganhar uma vaga nos onze iniciais do Remo. O jogador vem ganhando destaque com o treinador Felipe Conceição e deve começar jogando na partida diante do Vitória, na próxima rodada. Apesar do Remo estar posições acima da tabela, Arthur não projeta um jogo fácil diante do adversário baiano.

"Sabemos que é um jogo de seis pontos, uma partida direta pra gente. Vamos ver o que o Felipe (Conceição) tem a dizer e estudar o máximo o adversário. Precisamos fazer um bom jogo, assim como fizemos contra o Botafogo, mas sair com a vitória desta vez", avaliou o volante.

Remo e Vitória se enfrentam pela 23ª rodada da Série B nesta sexta-feira (10), às 19h, no estádio Barradão, em Salvador. A partida terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com.