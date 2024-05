Após turbulência nos bastidores, Remo tenta se reerguer na Série C diante do Náutico-PE

Cambaleando. É assim que o Remo chega para enfrentar o Náutico-PE, neste sábado (25), pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. Às 17h, no estádio dos Aflitos, no Recife, o Leão encara o Timbu tentando entrar nos eixos depois de uma semana difícil nos bastidores do clube. Nos últimos dias, o clube foi alvo de protestos, realizou demissões e contratou um novo treinador.

Apesar disso, o Remo ainda não deverá ter a novidade no banco de reservas comandando a equipe. Rodrigo Santana, ex-Atlhetic e anunciado na última quinta-feira (2) pelo Time de Periçá, está no Recife para acompanhar a partida, mas como não foi regularizado a tempo, não poderá dirigir o time azulino. Os auxiliares permanentes do Leão - Mariozinho e Alan Ribeiro - devem se dividir na chefia da comissão técnica.

Outra mudança que ocorreu nos bastidores azulinos foi a saída do coordenador de futebol, Agnaldo de Jesus. Durante a mudança de comissão técnica, o ídolo remista entregou o cargo. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, ele disse que "se indispôs" com algumas pessoas no clube.

Momentos

Todo o caos fora de campo é refletido dentro das quatro linhas. Antes do início da sexta rodada, o Leão ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas quatro pontos conquistados. Na última partida pelo torneio, em casa, o Leão empatou em 0 a 0 com a Tombense-MG, em circunstâncias dramáticas. O time azulino teve a chance de vencer o jogo, em cobrança de pênalti. No entanto, o atacante Ribamar, bancado pelo então treinador Gustavo Morínigo, errou a penalidade e o Time de Periçá saiu de campo sem os três pontos. O episódio, inclusive, foi fundamental para a demissão do técnico paraguaio.

Por outro lado, o Náutico-PE, adversário do Remo, também vive situação delicada na tabela. O time pernambucano está na 11ª posição, com a mesma pontuação do Leão Azul, mas levando vantagem no saldo de gols. O técnico da equipe, Mazola Júnior, que passou pelo time azulino em 2020, balança no cargo e precisa de uma vitória para ganhar sobrevida.

Como vêm as equipes?

O Remo vai para o jogo com uma série de desfalques. O meia Matheus Anjos e o atacante Ribamar - este último criticado pela torcida pela falta de gols - estão no departamento médico e sequer viajaram pro Recife para enfrentar o Náutico-PE. Felipinho, por problemas pessoais, também não seguiu com a delegação. Já Bruno Bispo e Jaderson cumprem suspensão.

Do lado do Náutico-PE, devem ocorrer duas mudanças forçadas com relação ao time que começou o jogo da última rodada, contra o Volta Redonda. O lateral-direito Arnaldo, com dores no joelho, e o volante Marco Carvalho, com dores na parte posterior da coxa, estão entregues ao departamento médico e devem ser desfalques. Para a lateral, a reposição imediata é a entrada de Danilo Belão. No meio, o treinador tem uma variedade maior de opções, podendo utilizar Wendel Lessa, Lorran, Marcos Júnior ou promover a estreia de Renato Alves.

Ficha técnica

Náutico-PE x Remo

6ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 25 de maio de 2024

Hora: 17h

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Arbitragem: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Auxiliares: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Evandro de Melo Lima (PE)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Náutico: Vagner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Iran e Luiz Paulo; Wendell Lessa, Marco Antônio, Thiago Lopes e Andrey; Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Jr.

Remo: Marcelo Rangel; Vidal, Ligger, Jonilson e Helder; Paulinho Curuá, Adson e Pavani; Pedro Vítor, Ítalo e Marco Antônio. Técnico: Mariozinho (auxiliar).