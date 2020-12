Após testes de refletores, presidente do Remo estima jogos noturnos no Baenão: 'Um dos estádios com maior luminosidade do país'

A diretoria do Remo está concluindo o processo que viabilizará o estádio Evandro Almeida, o Baenão, para jogos noturnos. O clube informou, por meio das suas redes sociais, que está sendo realizado testes para a instalação definitiva de refletores. Há, inclusive, o prazo para que as instalações sejam concluídas.

O presidente do clube, Fábio Bentes, falou a respeito do processo. "Terminamos a segunda torre. Ainda esta semana, vamos instalar a terceira torre e terminaremos essa fase. Refletores são da melhor qualidade, estamos muito satisfeitos", garantiu.

A primeira etapa de instalação e testes dos refletores do Banpará Baenão segue a todo vapor e o presidente Fábio Bentes falou um pouco sobre o processo. Confira! 🦁#OReiDaAmazônia #BaenãoEmLúmens #RemoTV pic.twitter.com/uMrWEcU02I — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 24, 2020

Bentes enfatizou que já é possível imaginar a utilização do Baenão para o início de 2021. "Tenho certeza que, ainda em janeiro, estaremos com o Baenão pronto, iluminação pronta e com uma luminosidade maior do que esperávamos. Deve ser um dos estádios com maior luminosidade do país", considerou.

Não é provável, no entanto, que o estádio sedie jogos da Série C de 2020. Apenas jogos do Campeonato Paraense de 2021.