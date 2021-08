Após reunião com o presidente do Remo, CBF divulga arbitragem para Leão x Operário-PR

O Remo recebe o Operário-PR nesta sexta-feira (6), no Baenão, em Belém, pela 15ª rodada da Série B. A equipe paraense esteve representada na última segunda-feira (20), pelo presidente Fábio Bentes, em uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), para debater os erros ocorridos contra o clube paraense na Série B. A instituição que comanda o futebol nacional divulgou a escala de arbitragem para o jogo entre Leão x Fantasma.

A partida terá um trio do Espírito Santo (ES) e quem comandará o jogo será Dyorgines José Padovani de Andrade. Ele será auxiliado pelos assistentes Fabiano da Silva Ramires e Fábio Faustino dos Santos. O paraense Olivaldo José Alves Moraes será o quarto árbitro do jogo.

De acordo com informações repassadas pelo presidente do Remo, Leonardo Garciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF se comprometeu em colocar árbitros mais experientes nos jogos que restam ao clube paraense nesta reta final do primeiro turno da Série B, até a utilização do VAR a partir da 20ª rodada.

O árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade, de 41 anos, é funcionário publico e está na arbitragem desde 2011. Na atual temporada apitou três jogos da Copa do Brasil, dois da Série B e dois da Série A. A última partida comandada por Dyorgines ocorreu no dia 21 de julho, no confronto entre Cuiabá-MT 2 x 1 Atlético-GO, pela Série A. O mesmo ocorrendo com o assistente Fabiano da Silva Ramires. Já Fábio Faustino dos Santos fará a sua estreia na Série B em 2021. Até então trabalhou em três partidas da Série C e duas da D.