Após queda, Dioguinho sofre contusão no braço, mas jogador viaja com o Remo para Campinas

Depois de ter caído em cima do braço, após tentar uma bicicleta, no jogo contra o Brusque-SC, no Beenão, o jogador Dioguinho, do Remo, foi avaliado pelo departamento médico do Leão Azul. O meia-atacante sofreu uma lesão no antebraço, mas foi liberado pelo DM remista para o jogo contra a Ponte Preta-SP, no próximo sábado (17), em Campinas (SP).

Dioguinho apareceu com uma tipoia nas redes sociais e agradeceu o apoio dos torcedores. O Remo soltou uma nota divulgando o estado de saúde do atleta de 25 anos. O clube informou que ele foi medicado e vai seguir viagem com os companheiros.

“Após exames o atleta Dioguinho sofreu uma contusão no antebraço (não houve fratura). Ele foi medicado e após avaliação do departamento médico azulino, o jogador foi liberado e segue viagem com a delegação para Campinas (SP)”.

Dioguinho é titular na equipe do Remo que é comandada pelo técnico Felipe Conceição. Nesta temporada ele atuou em 24 jogos e marcou seis gols, sendo vice-artilheiro do time atrás de Felipe Gedoz, que fez sete gols em 2021. O jogador defende as cores do Leão Azul desde o ano passado, onde fez parte da equipe que conquistou o acesso para a Série B.