Após pouco mais de um mês no Remo, especialistas opinam sobre Felipe Gedoz: 'Decepção'

Há pouco mais de um mês, o Remo fechava a contratação do meia Felipe Gedoz, que estava no futebol uruguaio. A demonstração de força do Leão no mercado enchia a torcida azulina de esperanças. Menos de uma semana depois da apresentação, veio a estreia e a primeira frustração: derrota por 2 a 1 para o Santa Cruz-PE, dentro do Mangueirão, com direito a pênalti perdido por Gedoz.

Cinco jogos depois e em meio à fase decisiva, em que o Remo disputa o acesso à Série do Campeonato Brasileiro, a equipe de esportes de O Liberal pergunta: Felipe Gedoz está sendo uma decepção? Para responder ao questionamento, procuramos a visão de dois especialistas e de um torcedor azulino para saber o que eles dizem.

Carlos Ferreira - colunista de O Liberal

Pio Neto - colunista de O Liberal

Cezar Monteiro - professor e torcedor do Remo

"Está sendo razoável. Poderia ser melhor. Já vi o futebol dele antes e era um excelente meio-campo. Ele está decepcionando muito. Poderia ser o salvador da pátria do Remo, junto do Eduardo Ramos. Não sei se é falta de ritmo de jogo ou de alguma outra coisa. Não perde muito a bola, mas poderia ser melhor", disse Cezar Monteiro.