Após novas medidas restritivas do Governo, jogo entre Remo x Itupiranga sofre mudança

Com as novas medidas de restrições do decreto do Governo do Estado do Pará, que proíbe a circulação de pessoas entre 21h e 5h da manhã, por conta do avanço de casos da covid-19 no Pará, o jogo entre Remo x Itupiranga, marcado para a quinta-feira (11), às 18h, no Baenão, foi antecipado em uma hora.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) protocolou a mudança e encaminhou o documento aos clubes. O Remo divulgou uma nota em seu perfil no Twitter informando os torcedores da mudança.

“Informamos a todos os torcedores azulinos que a partida entre Clube do Remo e Itupiranga foi antecipada das 18h para as 17h, mantendo-se na quinta-feira (11), no Banpará Baenão. A alteração foi motivada pelas novas restrições do Decreto do Governo do Estado para o combate do crescimento da pandemia de Covid-19 na Região Metropolitana de Belém”, publicou.

Remo x Itupiranga se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2021 e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.