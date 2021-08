Após negociar com o Remo, atacante Maxwell é apresentado no Guarani-SP, rival azulino na Série B

O Guarani-SP oficializou nesta quarta-feira (4), a contratação do atacante Maxwell, ex-Sport-PE. O jogador de 26 anos teve seu vínculo encerrado com a equipe pernambucana, após não conseguir ter boas atuações nesta temporada. Maxwell chegou a negociar com o Remo, mas acabou optando pelo Bugre campineiro.

Maxwell pertence ao Kalmar FF, da Suécia, e chega ao Guarani como esperança de gols na Série B, competição em que vai encarar o Remo, clube que tentou a sua contratação, mas o alto salário pedido pelo jogador (em torno de R$100 mil), mais algumas cláusulas como renovação de contrato caso o Leão permanecesse na Série B, inviabilizaram a negociação.

O atacante teve grande destaque na Série B do ano passado quando defendia o Cuiabá-MT. O jogador marcou 15 vezes em quase 50 jogos na temporada e chamou atenção do Sport, por onde entrou em campo 18 vezes em 2021 e não balançou a rede.