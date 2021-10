Após gols na Copa Verde, atacante da base quer oportunidade contra a Ponte Preta na Série B

O Remo ao longo desta temporada vem dando oportunidades aos garotos da base, Pingo, Kevem, Thiago Miranda são nomes que sempre estão entre os relacionados, alguns deles aparecem também no time titular. Na última quarta-feira, pela Copa Verde, o Remo teve mais uma opção da base, o atacante Wallace, importante para o acesso à Série B ano passado, o jogador entrou e marcou três gols contra o Galvez-AC e pode ser uma das novidades contra a Ponte Preta-SP, pela Série B. O jogador já deixou claro que pretende permanecer para 2022 e os gols deram confiança ao atleta de apenas 20 anos.

“Meu desejo é continuar no Remo, todos sabem que eu sou da base, estou aqui há seis anos, é um clube que eu gosto. Se eu tiver oportunidade de continuar ficarei muito grato, para estar sempre honrando a camisa do Remo”, disse.

Sem jogar após sofrer com pubalgia, Wallace quer voltar a ter oportunidades com o técnico Felipe Conceição e cita amigos das categorias de base que são peças importantes no elenco azulino da atual temporada.

“É muito importante estar marcando gols, principalmente para os atacantes.Fazia tempo que não marcava e fui feliz em marcar três gols, que me deu mais confiança para o jogo de domingo. É muito bom ter prata da casa no elenco, todos [da base] estão jogando, estão correspondendo, como o Pingo, Kevem que vem tendo mais oportunidades, mas todos trabalham diariamente e mostramos no jogo de quarta-feira demostrar o nosso valor, para quando o professor precisar estarmos preparados”, finalizou.

O Remo encara a Ponte Preta-SP neste domingo (24), às 16h, no baenão, pelo Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.