Após fratura na clavícula, atacante do Remo retorna aos treinos no Baenão

O atacante Ronald, de Clube do Remo, voltou aos treinos no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que fica nas dependências do estádio Baenão. Ronald fraturou a clavícula na partida contra o Treze-PB, no dia 10 de setembro, pela quinta rodada da Série C.

Em entrevista ao OLIberal, o médico do clube Jean Klay falou um pouco da recuperação do jogador e afirmou que ele estará apto para retornar aos treinos com bola em poucas semanas.

“O Ronald está fazendo um condicionamento físico e a fratura já está consolidada. A previsão é que ele retorne aos treinos com bola em três semanas”, disse.

Ronald, 18 anos, é natural da cidade de São Miguel do Guamá. O jogador passou pelas categorias de base do Paysandu, onde atuava de atacante, porém quando chegou ao Remo foi atuar na lateral esquerda e atua nas duas funções. Durante a paralisação do futebol por conta da pandemia Remo e jogador renovaram o contrato até 2023.

Nesta temporada Ronald atuou em quatro partidas com a camisa azulina.