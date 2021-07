Após derrota para o Coritiba, fora de casa, goleiro do Remo afirma: ‘Precisamos acordar’

Após a derrota por 2 a 1 para o Coritiba, pela nona rodada da Série B, o goleiro do Remo, Vinícius, ressaltou que é possível sair da situação complicada na qual o time se encontra.

“Está no início. Mas precisamos acordar o mais rápido possível. Hoje fizemos um jogo bom, de competitividade. Eles saíram na frente. Na oportunidade, fizemos o gol. Mas, na jogada que o Coritiba trabalha, com o segundo pau, ele (Léo Gamalho) fez o gol assim contra o Guarani, conversamos sobre esse lance, estudamos, mas tomamos o gol”, lamentou o jogador em entrevista ao Premiere.

Com a chegada de Felipe Conceição, o novo técnico, o arqueiro azulino acredita em uma virada na competição. O próximo compromisso do Remo será no Baenão contra o Vila Nova. Vinícius sabe que é preciso voltar a vencer.

“Agora é trabalha e com a chegada do Felipe é fazer o dever de casa, vencer em casa, porque estamos deixando a desejar em impor nosso mando de campo”, disse.

A partida Remo x Vila Nova será na quinta-feira, às 21 horas, pela 10ª rodada, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.