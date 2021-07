Após derrota para o Avaí, técnico do Remo afirma: 'Levantar a cabeça e buscar as duas vitórias em casa'

Após a derrota por 1 a 0 para o Avaí-SC, na Ressacada, o técnico Felipe Conceição disse que o Remo precisa levantar a cabeça. Felipe afirmou que o time jogou bem, voltando a apresentar um padrão de jogo e que possui duas partidas em casa para voltar a pontuar.

“Hoje voltamos a jogar dentro do padrão, que apresentamos desde a partida contra o Vila Nova. Nós tivemos controle da partida, tivemos posse de bola, conseguimos atacar o adversário. E administramos bem a questão defensiva. Tanto que o Vinícius não teve o 1 contra 1 algo que aconteceu contra o Londrina. Não é fácil (perder dois jogos fora de casa), mas vamos levantar a cabeça e buscar as duas vitórias em casa. Isso que vamos fazer. A equipe se portou bem a maior parte do tempo. No início do jogo o time do Avaí criou volume maior e assustou, mas depois fomos controlados tanto que no momento do gol estávamos melhor, mas infelizmente aconteceu. Agora é trabalhar e evoluir a equipe para pontuar em casa”, analisou o técnico do Remo, pontuando ainda o que faltou para chegar ao empate ou vitória.

“Faltou agressividade no último terço. Porque com o volume e controle que teve no jogo, principalmente no segundo tempo, a gente tem que criar mais situações de gol e fazer os gols na partida. Isso que faltou”, disse.

Felipe Conceição ainda falou sobre dois jogadores. O volante Arthur ganhou a oportunidade de ser titular e o meia-atacante Matheus Oliveira estreou.

“Arthur e o Matheus entraram bem. No decorrer da partida a gente gosta de ter o ritmo maior e busca fazer as alterações de acordo com o jogo e eles me agradaram. Estou mais de um mês e conhecendo o elenco. Com isso vou acertando a escalação”, comentou.