Após críticas aos preços, Remo divulga parcial de vendas dos ingressos para a final da Copa Verde

O Remo divulgou na noite desta quinta-feira (9) que já vendeu sete mil ingressos para a final da Copa Verde. Após o Leão divulgar os valores (variam entre R$40 e R$60), torcedores do clube protestaram contra os preços. Vale lembrar que a partida entre o time azulino e o Vila Nova ocorre no sábado (11), às 17h, no Baenão e terá 100% do público - o clube não divulgou a carga total de ingressos.

As vendas iniciaram justamente nesta quinta . Os bilhetes podem ser adquiridos de forma online ou presencial, em qualquer loja do clube. Com o empate em 0 a 0 na partida de ida, em Goiânia, ninguém tem vantagem para o duelo de sábado no Baenão. Quem vencer garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.

A partida entre Remo e Vila Nova tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.