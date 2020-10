Após casos de covid-19, jogadores do Remo retornam aos treinos hoje no Baenão

Depois de perder a invencibilidade que durava quatro partidas, o Remo segue a sua preparação para encarar o Imperatriz-MA, no próximo sábado (24), às 19h, no Mangueirão, pela 12ª rodada da Série C. Para o jogo contra o Cavalo de Aço, lanterna da competição, o técnico do Leão Paulo Bonamigo terá à disposição quatro jogadores que ficaram de fora do último jogo por conta de covid-19.

O zagueiro Gustavo Alemão, os volantes Lucas Siqueira e Júlio Rusch, além do atacante Gustavo Ermel voltam aos treinos com o restante do elenco hoje. Eles estavam afastados, treinando separadamente. A informação foi confirmada pelo médico do clube, Jean Klay.

“Sim (voltam hoje), estavam treinando separadamente. Realizamos tomografia nos quatro atletas ontem e todos estão bem”, disse em entrevista ao OLiberal.

Com o retorno dos atletas, o técnico Paulo Bonamigo poderá contar com os titulares Gustavo Alemão na zaga, ao lado de Rafael Jansen. Outro possível retorno é do volante Lucas Siqueira. Remo x Imperatriz-MA duelam neste sábado (24), às 19h, no Colosso do Bengui e a partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com.