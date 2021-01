Apesar do vice na Série C, Remo concretiza missão 'retorno à relevância'

Não foi desta vez que o Remo conquistou novamente a Série C do Brasileirão. Mas, com o acesso à Série B, a equipe conseguiu o objetivo principal: o acesso à Segundona, torneio que não disputa desde 2007. Prêmio de uma campanha marcada pela capacidade superar às pressões dos momentos decisivos.

Consistência

Em 26 jogos na Série C, a campanha do Remo foi consistente: 11 vitórias, nove empates e apenas seis derrotas. 42 de 78 pontos ganhos. 30 gols marcados e 23 sofridos - apenas 15, antes dos duelos da final contra o Vila Nova. Números que apenas do que foi essa caminhada do clube.

Domínio nos clássicos

A prova principal disso foram os quatro jogos sem perder para o rival, o Paysandu, nesta edição do campeonato. Três vitórias e um empate, somando os jogos da primeira fase e do quadrangular. Resultados que permitiram ao Leão se aproximar ainda mais da volta à Segundona.

Leão, o rei da Amazônia?

Outro momento de destaque foi a vitória sobre o Manaus-AM, já na reta final da primeira fase. O Remo chegou à penúltima rodada com os rivais no retrovisor. Porém, mesmo fora de casa, os azulinos dominaram a Arena da Amazônia e derrotaram o Gavião por 2 a 0 e garantiram a classificação.

Bonamigo: a resposta

Por fim, um dos principais responsáveis pelo acesso foi sem dúvidas o técnico Paulo Bonamigo. Após pegar um time que estava em queda de rendimento, mudou a cara da equipe e espremeu do elenco muito mais futebol do que parecia realmente ter. Bonamigo se mostrou a resposta à crise, quando Leão estava novamente prestes a morrer na praia.