Apesar do Remo pedir adiamento, CBF define arbitragem para final da Série C

Mesmo após o Remo pedir adiamento da final do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Vila Nova-GO, por causa do surto de covid-19 no elenco, a Confederação Brasileira de Futebol definiu a arbitragem para o primeiro jogo de sábado (23), às 17h, no Onésio Brasileiro Alvarenga.

O árbitro principal será Caio Max Augusto Vieira (CBF/RN). Caio será auxiliado por Jean Marcio dos Santos (CBF/RN) e Flavio Gomes Barroca (CBF/RN). O quarto árbitro é Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (CBF/GO).