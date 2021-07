Após derrota para o Coritiba, técnico interino do Remo revela problema de comportamento na equipe

O coordenador de futebol do Remo, João Nasser Neto, o Netão, foi responsável por comandar o time no jogo que terminou na derrota de 2 a 1 para o Coritiba, na noite desta sexta-feira (2), pela nona rodada da Série B. Ele avaliou que o time se comportou dentro do planejado, mas, por infelicidade, sofreu os gols, sem também entrar na polêmica do gol anulado do Remo.

“Dentro da proposta a gente conseguiu cumprir bem a tarefa. Estávamos com dificuldade de fazer mais contra-ataque. Mas, quando teve a bola, circulou e levou perigo no primeiro tempo. No segundo tempo, com uma bola desviada, tomamos gol, fizemos o empate, depois o bandeira marcou impedimento e, no reinicio de jogo, tomamos o gol e acabou com possibilidade de vitória. Mas equipe mostrou evolução, o que é importante, com o Felipe (Conceição – novo técnico) chegando, vai direcionar da melhor forma possível para sairmos dessa situação”, disse.

Em Belém, Netão terá a missão de repassar para o técnico Felipe Conceição todas as informações que possui dos atletas, tanto técnica como comportamental, o que, segundo ele, é mais importante no momento.

“Vou passar o que tem que ser passado em relação ao comportamento geral não só na parte técnica. O jogo tem outros componentes que a gente precisa estar atento. Fazer uma avaliação geral de cada atleta não só na parte técnica. E agora vamos ter intervalo maior para trabalhar na Série B. Antes não tinha tempo disponível. É conversar e ajustar. Com o tempo, o Felipe vai organizar e vamos buscar o caminho da vitória”, completou.

O Remo enfrenta o Vila Nova na quinta-feira (8), às 21 horas, no Baenão, na próxima rodada da Série B. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.