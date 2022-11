Ao vivo: Remo e Esmac se enfrentam pelas quartas de final do Parazão feminino; veja

Clube do Remo e Esmac jogam neste momento por uma vaga na semifinal do Parazão Feminino. Os dois times fazem a melhor de duas partidas, a primeira delas no CT do Clube do Remo.

Quem vencer avança na competição estadual. A partida começou às 9h30 da manhã e o Clube do Remo leva vantagem até o momento, após o gol de Carol, ainda aos 13 minutos do primeiro tempo. Assista: