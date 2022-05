AO VIVO: Assista ao jogo Remo x Palmeiras, partida de volta das oitavas da Copa do Brasil sub-17

Os garotos do Remo entram em campo na noite desta quarta-feira (11), às 20h, para encarar o Palmeiras, pela Copa do Brasil sub-17. A partida ocorre no estádio do Baenão. No jogo de ida, o Porco venceu por 7 a 0. Com isso, o Leão precisa ganhar por oito ou mais gols de vantagem para se classificar às quartas de final. Azulinos transmitem o jogo pelo canal do YouTube Remo TV.

