Antes da estreia no Parazão, volante do Remo elogia concorrente por titularidade: 'Evoluiu muito'

O Remo é o último dos candidatos ao título paraense a estrear no estadual. Na quinta-feira (27), às 21h30, no Estádio Baenão, o clube azulino recebe o Amazônia Independente. Antes da estreia na competição, o volante Anderson Uchôa falou sobre a briga pela titularidade entre os volantes. Inclusive teceu elogios a um dos concorrentes, Paulinho Curuá.

"Isso é bom. Quem só tem a ganhar é o Remo. O [técnico] Paulo Bonamigo tem essas opções. Saber que ele pode contar com todo mundo, comigo, com o Pingo, o Paulinho Curuá, que evoluiu muito desde que chegou no clube. É um jogador que gosto bastante dele. Então isso só tem a agregar o grupo e quando o professor precisar, vão dar conta do recado", opinou.

Para a partida contra o Amazônia, Uchôa aproveitou também para convidar o torcedor para fazer a festa nas arquibancadas do Baenão: "Quero pedir ao torcedor que possa comparecer, lotar o Baenão. Sabemos da importância dele, é o nosso 12° jogador. É só comprar os ingressos na loja do Remo e conto com vocês", finalizou Uchôa.

A partida entre Remo e Amazônia tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.