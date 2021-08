'Amuleto da sorte', Victor Andrade tem aproveitamento de 70% no Remo

O Clube do Remo venceu mais uma na Série B e pulou para a 11ª colocação na competição, com o 2 a 1 em cima do Confiança, fora de casa, com direito a gol nos acréscimos de Victor Andrade, que tem sido peça fundamental no time.

Desde a chegada de Victor, o aproveitamento dos paraenses na Série B aumentou. São nove jogos com o atacante em campo, sendo seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 70,4%.

O mesmo não acontece quando o novo xodó do torcedor não está em campo. Sem a presença de Victor, o Remo conquistou apenas sete de 30 pontos disputados, aproveitamento de 23%.



O gol marcado na noite da última terça-feira evidencia ainda mais a boa fase do atacante. O segundo gol com a camisa Azulina foi especial, já que as redes foram balançadas em Aracaju-SE, cidade natal do jogador. Nas arquibancadas, a comemoração veio em peso, principalmente pelo pai do atleta, seu Jorge Nelson, que viu o filhão garantir os três pontos para o Remo.



Restando 19 rodadas para o fim da Série B (segundo turno), o Remo pode chegar ao topo da tabela caso Victor Andrade siga com a eficácia e efetividade dentro das quatro linhas. O próximo jogo dos Azulinos acontece no próximo sábado, diante do CRB, às 21h (Brasília), no Pará.