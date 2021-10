Ainda sem previsão de retorno, destaque do Remo inicia trabalho de transição

O volante Anderson Uchôa, do Remo, começou nesta terça-feira (5) o trabalho de transição física. O jogador, que não entra em campo há 25 dias, se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

Uchôa treinou no CT do clube junto com os jogadores que não atuaram na partida contra o Coritiba, na última segunda (4). Os jogadores que participaram do jogo realizaram treino regenerativo no Nasp.

De acordo com o Remo, o trabalho de transição é o último da recuperação física do atleta. Apesar disso, ainda não há previsão de quando Uchôa pode retornar ao time titular.

Pelo o clube azulino, Uchôa tem 38 jogos e dois gols. O jogador vinha atuando como titular nas partidas do clube na Série B de 2021.