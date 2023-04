Águia de Marabá tenta mudar jogo com o Fortaleza para o Baenão; confira

O Águia de Marabá solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança do local da partida contra o Fortaleza, válida pela Copa do Brasil. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à Federação Paraense de Futebol (FPF). À princípio, o jogo ocorre no Estádio do Mangueirão, mas o Azulão quer a troca para o Baenão.

A partida está marcada para a próxima quarta-feira (26) às 19h30 e atualmente está prevista para acontecer no estádio Mangueirão, em Belém. A FPF reconheceu o pedido do Águia, mas aguarda a resposta oficial da CBF.

Na primeira partida entre as equipes, o Fortaleza goleou o Águia por 4 a 0. Agora, a equipe paraense tenta reverter o resultado em casa, ainda que seja uma missão muito complicada.

Para avançar, o Águia precisa vencer por seis gols de vantagem. Caso consiga um triunfo por cinco gols de diferença, o duelo vai para os pênaltis. O Fortaleza se classifica até com uma derrota por quatro gols.