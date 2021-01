Adversário do Remo não possui desfalque para a final da Série C

O Vila Nova-GO anunciou na tarde desta quinta-feira (21), que após realização de exames tipo RT-PCR, nenhum atleta testou positivo para covid-19. Os testes foram realizados para partida contra o Clube Recreativo e Atlético Catalano - CRAC, pelo Campeonato Goiano, mas também para a final da Série C e do Brasileiro de Aspirantes que vão acontecer neste final de semana.

Bom dia!



INFORMAÇÃO:



32 profissionais, sendo 30 atletas e os técnicos Márcio Fernandes e Higo Magalhães, realizaram uma bateria de exames do tipo RT-PCR na manhã de ontem (20). Todos testaram NEGATIVO. (Continua) — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) January 21, 2021

Vila Nova-GO e Remo se enfrentam pelo primeiro jogo da final da Série C do Brasileirão de 2020, no estádio OBA, às 17h, neste sábado (23).

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.