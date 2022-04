Adversário do Remo anuncia ex-Fluminense para sequência da Série C; veja

Depois de anunciar a dispensa do lateral-esquerdo Danilo Silva, a diretoria do Confiança tratou de repor a peça no elenco que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral Raí Lopes, de 22 anos. O atleta disputou o Campeonato Carioca pelo Bangu, através de empréstimo do Fluminense, que detém os direitos federativos do jogador.

Rai assinou contrato de empréstimo até o final da temporada e deve atuar ao lado de outro ex-Fluminense, Matheus Mascarenhas. Raí chega depois de uma passagem positiva pelo futebol carioca. No Bangu participou da campanha da Série D, com um total de 17 partidas, 15 delas no certame nacional. Remo e Confiança jogam no próximo domingo, no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. O Dragão ainda não venceu nesta série C e acumula um ponto em três partidas, lhe valendo a 17ª posição na tabela.