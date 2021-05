Absoluto: Clube do Remo conquista dez títulos de campeão no futsal de base

O projeto “Crias do Leão” que teve início em janeiro de 2019, coloca hoje o Clube do Remo em destaque nas categorias de base do futsal paraense referente ao ano de 2020 onde os azulinos fecharam a temporada com dez títulos de campeão. Só não caiu na rede dos azulinos os campeonatos sub-16, sub-20 e adulto.

“No futsal paraense de base quem manda é o Clube do Remo”, diz Anderson Pojo, o ‘professor Tapioca, que trabalha no Serra Freire há dois anos e já acumula vários títulos comandando a ‘molecada’ azulina.

Os títulos conquistados pelo Clube do Remo:

Sub- 7:

Sub- 8

Sub-9

Sub -10

Sub -11

Sub -12

Sub -13

Sub -14

Sub -15

Sub -17

As decisões do final de semana foram:

Sub-7: Remo 8 x 3 Esmac

Sub-8 : Remo 3 x 2 UFRA

Sub-9: Remo 6 x 1 Paysandu

Sub-10: Remo 5 x 3 CDMI

Sub-11: Remo 6 x 2 CDMI

Sub-12: Remo 5 x 3 Teorema

Sub-14: Remo 6 x 1 ACB

Na semana passada os títulos ganhos foram nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17.