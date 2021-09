A bruxa está solta no Baenão! Remo perde volante por três jogos e lateral está fora contra o Avaí

A bruxa está solta no Baenão! O Remo vem sofrendo bastante na Série B 2021 com desfalques tanto por suspensões, quanto por contusões. Após o trinfo azulino contra o Vitória-BA, fora de casa, na última sexta-feira, o Leão Azul terá dois desfalques importantes contra o Avaí-SC, na próxima quinta-feira (16). O Remo divulgou um boletim médico neste domingo (12), que o lateral-direito Thiago Ennes e o volante Anderson Uchôa estão lesionados.

Os dois atletas passaram por exames na manhã deste domingo em um hospital particular em Belém e o Departamento Médico Azulino constatou que Thiago Ennes teve uma contratura no músculo da coxa esquerda e está fora do jogo contra o Avaí-SC. O tempo de recuperação do atleta é de uma semana.

Thiago Ennes 9segurando a bola) retorna ao DM (Samara Miranda/ Remo)

Já o volante Anderson Uchôa preocupa mais. O jogador teve uma lesão grau dois no músculo sóleo, da perna direita e ficará de fora por duas semanas, desfalcando o Leão Azul em pelo menos três partidas no decorrer da Série B contra o Avaí, Guarani-SP e Náutico-PE.