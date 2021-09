Remo poderá ter retorno de três jogadores contra o Avaí-SC pela Série B

Se por um lado o Remo não terá o lateral-esquerdo Thiago Ennes e o volante Anderson Uchôa, que se lesionaram na partida contra o Vitória-BA, o técnico Felipe Conceição terá o retorno do atacante Victor Andrade, que retorna após cumprir suspensão e espera a liberação do staff remista para contar com o zagueiro Romércio e o meia-atacante Erick Flores, para o jogo contra o Avaí-SC, na próxima quinta-feira (16), às 21h30, no Baenão, em Belém.

Os jogadores se machucaram na partida contra o Vasco-RJ, na 18ª rodada da Série B e ficaram de fora de cinco partidas nesse período. Romércio teve uma lesão grau dois no adutor da coxa esquerda. Já Erick Flores foi bem mais grave, o jogador teve uma lesão de grau três na coxa. Os atletas iniciaram o período de transição há uma semana e devem ser liberados para treinar com o elenco. Os dois jogadores eram titulares na equipe de técnico Felipe Conceição.

No DM

Estão no Departamento Médico o lateral-esquerdo Igor Fernandes, com uma contusão no joelho esquerdo, com o prazo de recuperação de um mês, além do zagueiro Kevem, que sentiu dor muscular na coxa direita e segue tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).