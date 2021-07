Relações entre Mbappé e Paris Saint-Germain passam pelo pior momento

As relações entre Mbappé e Paris Saint-Germain passam por um momento conturbado, segundo o jornalista Jano Resseguié, da "RMC". As informações apontam que o entorno do jogador possui muitas divergências com as ações de Leonardo, diretor esportivo do clube.

- O presidente Al-Kehlaifi tomou as rédeas, pois neste momento Mbappé não quer renovar (o contrato). Está disposto a cumprir seu último ano. Ele avisou de sua decisão em uma conversa com o técnico Mauricio Pochettino após a partida contra Portugal e antes das oitavas de final.

> Veja a tabela da EurocopaAinda assim, o PSG se esforça para trazer reforços de alto nível e buscar o título da Champions League. Até o momento, o clube anunciou a chegada de Wijnaldum, mas também está próximo de acertar as contratações de Hakimi, Donnarumma e Sergio Ramos.

Apesar dos esforços em montar uma equipe competitiva, Mbappé segue sendo dono do seu destino e, neste momento, está disposto a deixar o clube francês em 2022 sem custos. E o caminho será longo no próximo ano em busca de uma renovação.