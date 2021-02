Reinier 'cobra' nova camisa do Flamengo que vazou nas redes sociais

Atualmente no Borussia Dortmund, da Alemanha, Reinier não esqueceu as raízes no futebol. Nesta quarta-feira, o meia revelado pelo Flamengo foi ao seu perfil no Twitter para, em tom de brincadeira, "cobrar" o clube carioca e a Adidas, fornecedora esportiva do Rubro-Negro, para receber o novo uniforme.

- Bora, Flamengo e Adidas. Me mandem o manto novo para ontem - postou o atleta do Real Madrid, cedido ao Dortmund.

Boraaaaa @Flamengo @adidasbrasil me manda o manto novo praaaa ontem😍❤️🖤 — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) February 10, 2021

A reivindicação se deu após uma imagem de Gabigol com a nova camisa do Fla vazar nas redes sociais. Com listras rubro-negras mais grossas, o uniforme será utilizado pelo clube durante a temporada 2021, a partir de março.

> Confiante no título? Veja e simule a tabela do Brasileirão Outro detalhe na camisa é uma menção ao ano histórico de 1981, quando o clube rubro-negro conquistou os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes, que completarão 40 anos nesta temporada. Veja a imagem abaixo:

Gabigol com a nova camisa do Fla (Foto: Reprodução/Internet)