Rede de prostituição que envolvia empresários e jogadores do Campeonato Italiano é desmantelada Será que existe algo parecido no Brasil? Entenda Estadão Conteúdo 20.04.26 19h36 A polícia financeira de Milão desmantelou nesta segunda-feira, 20, uma rede milionária de prostituição que operava na cidade e que tinha, entre clientes, jogadores do Campeonato Italiano e empresários. De acordo com as investigações, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 7 milhões (1,2 milhões de euros). Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, os criminosos se passavam por uma empresa de promoção de eventos que oferecia pacotes que começavam com noites em locais exclusivos da cidade italiana (em boates exclusivas e hotéis de luxo) e terminavam com serviços sexuais. Para acessarem os serviços, os clientes gastavam valores milionários que iam direto para a rede criminosa. Ainda de acordo com o Gazzetta dello Sport, quatro suspeitos de integrarem o esquema foram presos. Eles foram indiciados pela Procuradoria de Milão por lavagem de dinheiro exploração prostituição. Além disso, foram apreendidos vários documentos que comprovam como o grupo atuava e detalhavam o recrutamento de acompanhantes de luxo e a maneira como as mulheres eram atraídas para os eventos. Na lista de clientes do esquema, a investigação também apontou o nome de vários empresários e jogadores da Serie A que vivem em Milão e na Lombardia, mas não revelou a identidade de nenhum deles. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol campeonato italiano rede de prostituição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17