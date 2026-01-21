Red Bull Bragantino tenta manter os 100% de aproveitamento no Paulistão em Mirassol

Em momentos opostos na tabela, mas ainda firmes na disputa por vaga na próxima fase, Mirassol e Red Bull Bragantino entram em campo nesta quarta-feira (21), às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em confronto válido pela quarta rodada do Paulistão 2026.

Líder até o início desta rodada, o Red Bull Bragantino soma nove pontos e chega ao interior paulista com 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Mirassol aparece na 11ª colocação, com três pontos, e tenta se reaproximar do G-8 após dois tropeços consecutivos.

Este confronto já se consolidou como um clássico regional nos últimos anos. Desde 1999, Mirassol e Bragantino se enfrentaram 24 vezes, com equilíbrio absoluto: nove vitórias do time da casa, oito do time de Bragança e sete empates. Em 2025, os rivais duelaram em três oportunidades, com duas vitórias do Bragantino e um empate.

Após vitória inicial por 3 a 0 sobre o São Paulo na estreia, o Mirassol perdeu rendimento. As derrotas para Primavera (3 a 1) e Palmeiras (1 a 0) interromperam a boa sequência do time comandado por Rafael Guanaes, que pela primeira vez desde que assumiu o clube, em março de 2025, acumulou dois reveses seguidos. A resposta agora passa pelo fator casa e por ajustes no time titular.

Guanaes deve promover mudanças pontuais, com possíveis retornos de atletas preservados na rodada anterior. No setor ofensivo, a dúvida está entre Shaylon, com mais capacidade de articulação, ou Carlos Eduardo atuando aberto pela direita. Negueba segue fora por lesão, assim como Edson Carioca, que ainda está em fase de transição física.

O treinador do Mirassol analisou que o seu time foi superior na segunda etapa e que um empate contra o Palmeiras "estaria de bom tamanho". Mas reconheceu que o adversário foi ligeiramente melhor no primeiro tempo, mas o Mirassol equilibrou na segunda metade do jogo. "O jogo foi decidido no detalhe, na bola parada", afirmou.

Do lado visitante, o Bragantino vive o melhor início de Campeonato Paulista de sua história. Com vitórias sobre Noroeste (1 a 0), Corinthians (3 a 0) e Botafogo-SP (5 a 0), o time marcou nove gols e ainda não sofreu nenhum, mostrando solidez defensiva e eficiência ofensiva.

O técnico Vagner Mancini já iniciou o rodízio do elenco e pode promover novas alterações na formação que entra em campo no Maião. A estratégia faz parte do planejamento para a sequência de jogos no estadual, mantendo o elenco competitivo e fisicamente equilibrado.

"A equipe se comportou muito bem. A gente já estabeleceu lá atrás que seria dessa forma, que nós iniciaríamos o campeonato com duas partidas com o time A, vamos chamar assim, e que o time B jogaria o terceiro jogo, agora a gente tem uma outra sequência de jogos, daqui a pouco esse time vai voltar a jogar", disse o treinador do Bragantino.

A principal baixa deve ser o meia Jhon Jhon, já liberado para viajar à Rússia para acertar contrato com o Zenit, o mesmo clube que venceu Gerson ao Cruzeiro. O acordo está praticamente fechado com a liberação por 20 milhões de euros - perto de R$ 120 milhões. Há apenas um pequeno detalhe pra resolver no valor do bônus, que neste momento não parece empecilho. Eric Ramires deve ser confirmado no meio-campo ao lado de Gustavinho e Gabriel.

O clube confirmou também, nesta terça-feira, a renovação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba até dezembro de 2028 e o empréstimo do lateral-direito Nathan Fernandes para o Vitória até o final do ano. Continuam de fora do time o zagueiro Guzmán Rodríguez segue em recuperação de cirurgia no joelho, enquanto o atacante Isidro Pitta trata uma entorse no tornozelo direito e também não tem previsão de voltar tão cedo.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X RED BULL BRAGANTINO

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio (Willian Machado) e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon (Carlos Eduardo) e Lucas Mugni; Alesson e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi

DATA - 21/01/2026

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).